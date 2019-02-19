​В Ярославле и Рыбинске прошел третий этап Всероссийской программы обмена лучшими практиками повышения производительности труда. В его рамках представители 30 компаний страны прошли стажировку на ведущих предприятиях региона.



Своим опытом бережливого производства и повышения качества продукции поделились Ярославский радиозавод, Ярославский шинный завод и «Русская механика».



Всероссийская программа обмена лучшими практиками повышения производительности труда реализуется в 2018 – 2019 годах и состоит из 10 этапов, каждый из которых проходит в одном из регионов-участников. Кроме Ярославской области в их числе Татарстан, Санкт-Петербург и другие.



– Участие в программе открывает перед предприятиями региона доступ к серьезным мерам поддержки, – отметил председатель комитета развития промышленности департамента инвестиций и промышленности Правительства Ярославской области Сергей Комов. – Но важно и другое – готовность региональных производителей делиться с коллегами своими практическими наработками по повышению эффективности управления производственными процессами. Например, на Ярославском радиозаводе ведется большая работа с иностранными партнерами в сфере менеджмента качества. Это как раз тот ценнейший опыт, который стоит тиражировать.



По словам генерального директора ПАО «Ярославский радиозавод» Владимира Филимонова, основа высоких достижений предприятия – правильная кадровая политика. Она целенаправленно реализуется совместно с профильными вузами и при поддержке Правительства области.



Программа стажировок позволит сотням российских малых, средних и крупных компаний перенять опыт предприятий-лидеров по организации эффективных производственных систем.



– Это поможет решению майского указа Президента в части ускоренного роста производительности труда и несырьевого экспорта, поскольку только эффективные компании способны завоевывать внешние рынки, – прокомментировал президент Национального союза экспортеров, выступающего оператором программы, Илья Семин.



В майском указе Президента РФ поставлена задача обеспечить рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год, а также сформировать глобально конкурентоспособные секторы российской экономики, общая доля экспорта товаров которых составит не менее 20 процентов ВВП страны.