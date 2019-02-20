​В прошлом году Ярославскую область посетили 4 миллиона 100 тысяч человек, что на 13,8 процента больше, чем за предыдущий период. Также в 2018 году на 22 процента выросло число гостей, размещенных в гостиницах. Такие цифры 20 февраля были озвучены на заседании Правительства региона.



– Это первые итоги реализации стратегии развития туризма Ярославской области, которую мы приняли два года назад. Наша основная цель – добиться к 2025 году увеличения туристического потока до 8 миллионов человек в год, – подчеркнул председатель Правительства региона Дмитрий Степаненко.



По данным ПАО Сбербанк, за прошлый год регион получил от внутреннего туризма свыше 4,4 миллиарда рублей. Налоговые поступления в областной бюджет от деятельности организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, составили более 250 миллионов рублей, что на 17,5 процента выше, чем годом ранее.



Успехи Ярославии отмечают и федеральные аналитические турсервисы. В 2018 году регион вошел в 63 рейтинга (в 2017-м – в 25). В частности, рыбинский гастрономический фестиваль «Кухня Дедов Морозов мира» попал в топ-10 событий, Переславль-Залесский – в пятерке лучших городов для путешествий с детьми, Углич и Мышкин – в топ-5 малых городов, популярных у туристов для путешествий в середине осени. Мышкин стал одним из пяти самых популярных малых городов страны, а Ярославль – самым популярным городом Золотого кольца России на Новый год.



– С 2016 года наблюдается ежегодный рост туристического потока в регион, – отметил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – Сохраняя данные темпы прироста, к 2025 году мы сможем достичь нашей стратегической цели.



По словам директора департамента туризма Юлии Рыбаковой, наиболее эффективным и быстрорастущим является сегодня городской туризм, который как раз и дает увеличение потока индивидуальных гостей. Доля самостоятельных путешественников выросла до 57 процентов. В настоящее время идет омоложение турпотока. Поколение 2000-х годов рождения предпочитает самостоятельные поездки организованным турам. Наибольшее число гостей – из Москвы и Московской области.



В Ярославской области в 2018 году впервые в России была реализована образовательно-акселерационная программа «Школа туризма и гостеприимства». Специалисты туротрасли, представители туристических фирм и индивидуальные предприниматели за время обучения сформировали более 50 новых предложений.



В 2018 году была возобновлена грантовая поддержка туристических проектов. На реализацию 9 событийных инициатив из бюджета выделено более 1,3 миллиона рублей, софинансирование проектов – около 5 миллионов.



В 2018 году достигнуты значительные результаты в развитии туристической инфраструктуры: открыты туристско-рекреационный комплекс «Золотое кольцо» в Переславском районе и семь новых частных музеев. Четыре города Ярославского региона – Ростов, Тутаев, Переславль-Залесский, Мышкин – стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, проводимого Минстроем России. Общая сумма финансирования из федерального бюджета на реализацию данных проектов составит 205 миллионов рублей. Также два города области – Ростов и Тутаев – получили финансирование от Нового банка развития БРИКС на развитие туристической инфраструктуры.



– Стратегическими приоритетами департамента туризма на 2019 год являются работа с музейными продуктами для туристов, развитие промышленного и крафт-туризма, работа с ремеслами и промыслами, а также поддержка традиционных и создание новых событийных проектов, – подчеркнула Юлия Рыбакова. – Важными для нас также являются продвижение в Интернете и MICE-туризм.