​20 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию, Президент России Владимир Путин обозначил главные направления обеспечения экологической безопасности в стране.



– С этого года регионы начали переходить на новую систему обращения с коммунальными отходами. Но если все сведется только к повышению платы за вывоз мусора – это профанация, – отметил Президент. – Люди должны видеть результаты этих изменений.



Напомним, что ранее в ходе поездки в Татарстан Владимир Путин отметил, что ярославский опыт по решению проблемы мусора можно тиражировать в других регионах страны. Глава государства подчеркнул, что ответственность должна быть распределена между муниципалитетами, органами власти субъектов РФ, управляющими компаниями и региональными операторами, и в этом отношении в Ярославской области проведена хорошая работа.



– Ярославская область одной из первых включилась в процесс создания новой, современной, экологически безопасной системы обращения с отходами и работает по всем направлениям, обозначенным Правительством России, – подчеркнул заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – С сентября начал свою деятельность единый региональный оператор в этой сфере ООО «Хартия». Проводится модернизация инфраструктуры сбора и утилизации мусора, создание объектов его сортировки и захоронения, идет обновление бункерного и транспортного парка, внедряется система раздельного сбора отходов. При этом удалось сохранить плату за предоставление коммунальной услуги по обращению с ТКО одной из самых низких в стране.



На данный момент регоператором обустроено 57 новых контейнерных площадок, установлено более 5,5 тысячи новых контейнеров и бункеров. Полностью заменен контейнерный парк в Ярославле, Ростове, Некрасовском районе и Брейтове. Закуплено 70 единиц специализированной техники, отвечающей стандартам «Евро-4» и «Евро-5», оборудованной системой ГЛОНАСС. Помимо этого, для сбора и вывоза ТКО привлечено более 160 машин.



Кроме того, создан мусоросортировочный комплекс на территории полигона ТКО «Селиваново» в Угличском районе. Прорабатывается проект по организации на территории полигона «Скоково» участка для компостирования отходов. Это позволит на 30 – 35 процентов снизить объемы захоронения за счет переработки органических фракций.



Согласно поручению Президента РФ к 2024 году весь мусор в стране должен проходить сортировку. Поэтому в 2019 году в регионе планируется открыть две мобильные и три стационарные сортировочные станции. Кроме того, идет активное создание инфраструктуры для раздельного сбора и накопления ТКО. Уже установлено 324 спецконтейнера. В ближайшей перспективе системой раздельного сбора отходов будет охвачен весь регион. Параллельно идет активная разъяснительная кампания в образовательных учреждениях региона.



– Помимо важных инфраструктурных задач, которые стоят сейчас перед единым региональным оператором и органами власти как в Ярославской области, так и в целом по стране, большое значение имеет работа с населением, – отметила член Общественной палаты Ярославской области, руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Татьяна Бородина. – Необходимо сформировать у людей отношение к мусору как к материалу для вторичной переработки. Поэтому главная задача на сегодняшний день – воспитать культуру обращения с отходами.