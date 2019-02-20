​Критерием оценки работы региональной исполнительной власти станет привлечение инвестиций. Об этом сегодня сообщил Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию.



С 2017 года в Ярославской области дан старт реализации более чем 40 крупных инвестиционных проектов в сферах промышленного производства, фармации, строительства, развития инфраструктуры. Согласно данным Ярославльстата, за 9 месяцев прошлого года инвестиции в основной капитал составили более 49 миллиардов рублей, что на 8,1 процента больше показателя предыдущего аналогичного периода. По прогнозам, в этом году ожидается порядка 83 миллиардов рублей.



– Мы стараемся создать максимально комфортные условия и для тех, кто уже работает в регионе, и для тех, кто еще только планирует развивать свой бизнес у нас, – подчеркнул заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – Идет информирование малого и крупного бизнеса о тех мерах поддержки, которыми он может воспользоваться, в том числе о федеральных. Показателем эффективности работы можно считать результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата: в 2018 году Ярославская область поднялась на восемь позиций и заняла 17-е место.



При содействии Правительства создаются новые инструменты поддержки предпринимателей. В октябре открыт центр комплексной поддержки предпринимательства «Мой бизнес». На его территории работают Региональная лизинговая компания, Центр экспорта Ярославской области, Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, Фонд развития промышленности и агропромышленного комплекса, Центр поддержки предпринимательства, представительство АО «МСП Банк». Также здесь предприниматели могут получать государственные и муниципальные услуги, включая услуги АО «Корпорация МСП».



Ярославская область – уникальный регион, в котором действуют три территории опережающего развития: в Тутаеве, Ростове и Гаврилов-Яме. Акцент здесь сделан на улучшении условий ведения бизнеса – резиденты получают налоговые льготы и другие преференции. Первые резиденты ТОРов уже создают свои производства, в которые будет инвестировано более 200 миллионов рублей. Предусмотрено создание 380 новых рабочих мест. Еще несколько заявок от потенциальных резидентов сейчас находятся на рассмотрении.



Успешно в регионе идет реформа контрольно-надзорной деятельности, направленной на снижение административной нагрузки на бизнес и улучшение делового климата. Приоритетами являются профилактика нарушений, предотвращение ущерба, и только после этого применение крайних мер – наказание и взыскание штрафов.



– Безусловно, основной вектор приложения усилий определен национальными проектами, разработанными в соответствии с майским указом Президента Российской Федерации Владимира Путина, – добавил Максим Авдеев. – В этом году область продолжит уделять особое внимание развитию имеющихся эффективных инвестиционных механизмов, усилится работа по привлечению резидентов, мониторингу и законодательному совершенствованию финансовых форм государственной поддержки. Будем развивать внешнеэкономическое сотрудничество для наращивания экспортного потенциала предприятий региона, поиска и привлечения стратегических инвесторов в регион.



Объем внутренних инвестиций в основной капитал на реализацию проектов в ближайшие 5 лет составит почти 150 миллиардов рублей. В итоге будет дополнительно создано около 10 тысяч и сохранено свыше 400 рабочих мест.