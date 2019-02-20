​20 февраля, выступая с ежегодным посланием Федеральному Собранию, Президент России Владимир Путин уделил особое внимание совершенствованию системы здравоохранения в стране. В числе ключевых точек определены дальнейшее развитие первичной амбулаторной помощи на принципах бережливого производства, паллиативной помощи населению, перестройка онкологической службы, продолжение информатизации отрасли.



Ярославская область в числе 33 пилотных регионов РФ реализует приоритетный проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». В прошлом году этой работой было охвачено 35 медучреждений, из них 18 – взрослые и 17 – детские. К концу 2020 года в проект войдут все поликлиники региона.



– На развитие материально-технической базы детских поликлиник области в рамках национального проекта «Здравоохранение» выделено около 105 миллионов рублей. Из них 60 миллионов пойдет на закупку магнитно-резонансного томографа в областную детскую больницу. На остальные средства будет приобретено диагностическое оборудование для детских поликлиник, – сообщил заместитель председателя Правительства региона Игорь Селезнев.



В настоящее время в Ярославской области идет процесс создания паллиативной службы. На эти цели выделено около 41 миллиона рублей. В 2019 году большая часть этих средств пойдет на организацию детского паллиатива. Будут закуплены аппараты для искусственной вентиляции легких, концентраторы, функциональные кровати, откашливатели. Планируется организовать детское паллиативное отделение, оснащенное всем необходимым оборудованием.



– Это принципиально важное направление, которое имеет не только медицинскую, но и социальную составляющую, – подчеркнул первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Каграманян. – В Ярославском регионе в ближайшее время будут организованы отделения паллиативной службы, откроются паллиативные кабинеты. На базе клинической больницы №9 создана выездная патронажная служба, которая будет оказывать паллиативную помощь жителям Ярославля амбулаторно, а также доставлять аппараты неинвазивной респираторной поддержки. Особое направление – обучение пациентов и их родственников, чтобы тяжелобольной мог дома получать всю необходимую помощь.



Значительные средства придут в регион и на развитие онкологической службы. В планах – закупка линейного ускорителя для лучевой терапии за 200 миллионов рублей. Эта система может синхронизироваться с дыханием пациента и позволяет точно дозировать радиацию в центре злокачественной опухоли.



– В рамках национального проекта «Здравоохранение» Ярославская область будет развивать и сосудистую службу, – добавил директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – За 90 миллионов мы приобретаем в областную больницу ангиограф, компьютерный томограф и систему нейронавигации для операций на головном мозге.



Кроме того, в 2019 году будет построен фельдшерско-акушерский пункт в Белкине, закуплено четыре мобильных ФАПа и два мобильных флюорографа.