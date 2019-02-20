​20 февраля Президент Владимир Путин огласил свое послание Федеральному Собранию Российской Федерации. На церемонии присутствовали губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, председатель региональной Думы Алексей Константинов, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы от Ярославской области.



Основными темами послания в этом году стали вопросы социального и экономического развития страны. Как отметил глава государства, приоритетом работы органов власти должны быть интересы человека. Ключевой задачей он назвал сбережение народа и всемерную поддержку семей. Владимир Путин сообщил, что уже подготовлен пакет мер. В частности, предлагается с 1 января 2020 года поднять планку для расчета социальных выплат до двух прожиточных минимумов на члена семьи, снизить налоговую нагрузку пропорционально количеству детей. Также предусмотрено уменьшение ставки по ипотеке и даже погашение по ней до 450 тысяч рублей для тех семей, в которых с января этого года родился третий или последующий ребенок.



Также Президент попросил Правительство совместно с Центральным банком разработать удобные и доступные финансовые инструменты для поддержки индивидуального жилищного строительства.



– Россия сейчас находится в непростом демографическом периоде, поэтому рост рождаемости и укрепление семейных ценностей – одна из ключевых задач, – сказал по итогам послания Дмитрий Миронов. – Наш регион ведет большую работу в направлении поддержки материнства и детства. В 2018 году более 120 тысяч ярославских семей с детьми получили областные выплаты на общую сумму 1,5 миллиарда рублей. Но важно не просто поддержать семьи финансово, а создать условия для комфортной и здоровой жизни. Новые детские сады и школы, поликлиники и больницы, рабочие места, удобные дворы и доступное, современное жилье, безопасные дороги и транспорт – все эти вопросы неразрывно связаны с масштабной задачей по сбережению нации. Это стратегическая задача, которую мы будем решать совместно с федеральным центром и главой государства.



Новости об усилении поддержки семей вызвали позитивную реакцию общественных организаций.



– Очень приятно, что новые меры поддержки касаются и многодетных, и обычных семей, – отметила руководитель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Арина Гусева. – Что касается увеличения пособия до 10 тысяч рублей с 1 июля для неработающих родителей, осуществляющих уход за детьми-инвалидами, то именно с этой инициативой выступала наша организация. Естественно, на 5,5 тысячи рублей существовать невозможно, и это обсуждалось, и родители подписывали различные петиции. Значит, все обращения родителей детей-инвалидов услышаны.