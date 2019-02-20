​В Ярославском художественном музее прошло заседание президиума Союза музеев России. В работе приняли участие представители Министерства культуры РФ, руководители 38 ведущих музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Тамбова, Красноярска, Перми, а также Пензенской, Ивановской, Костромской областей.



Главной темой стало обеспечение безопасности музейных коллекций.



– В ряде ведущих федеральных музеев уже проводятся комплексные проверки, – отметил директор департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов. – Такие же рекомендации Министерством даны главам субъектов РФ.



В Ярославской области – семь государственных музеев, из них шесть – регионального подчинения. Кроме того, музейной деятельностью занимаются более 10 муниципальных учреждений, активно развивается частная инициатива.



– Общий музейный фонд насчитывает свыше 500 единиц хранения, – отметила директор департамента культуры области Марина Васильева. – В соответствии с рекомендациями Министерства культуры в ближайшее время будут поэтапно проведены комплексные проверки систем безопасности во всех музеях региона.



Начатый в Ярославле разговор будет продолжен в апреле на очередном заседании президиума Союза музеев России, которое состоится в Казани.