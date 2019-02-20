​По данным федерального аналитического сервиса «ТурСтат», фестиваль «Яркая Масленица», который будет проходить в областном центре с 3 по 10 марта, вошел в топ-3 направлений для поездок на Масленицу. Первые строчки рейтинга заняли праздники в Москве и Санкт-Петербурге.

– Ярославская Масленица имеет статус главной Масленицы страны. Это одно из самых популярных событий в регионе. Праздничная неделя в 2018 году собрала порядка 380 тысяч зрителей, – рассказала директор департамента туризма области Юлия Рыбакова. – В этом году 3 марта мы одними из первых начнем празднование. Однако основные мероприятия пройдут в большие выходные, с 8 по 10 марта.

3 марта в Ярославле неделю масленичных гуляний откроет большое карнавальное шествие. В этом году оно будет посвящено театру. Ожидается, что в нем примут участие более двух тысяч человек.

В этот день на Советской площади состоятся торжественное открытие праздника и зажжение масленичного огня. Свои двери распахнет Масленичный дом, там разместится информационный пункт, в котором можно будет узнать подробную информацию обо всех мероприятиях недели. На главной площади города также пройдут мастер-классы от ярославских шеф-поваров и кулинарные чемпионаты.

На Первомайском бульваре откроются гастрономический фестиваль и фестиваль уличного искусства «Раскрась город к весне». Посетители смогут отведать блюда, приготовленные прямо при них.

На улице Андропова все желающие смогут принять участие в масленичных обрядах и конкурсах. Там же пройдет выставка масленичных кукол, на улице Кирова развернется ярмарка ремесленников.

В течение масленичной недели гвардейцы Государыни Масленицы будут осуществлять развод масленичного караула.

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