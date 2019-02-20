​20 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию, Президент России Владимир Путин обозначил поддержку малого и среднего предпринимательства в числе приоритетов региональной политики.



В Ярославской области хозяйственную деятельность ведут 54527 субъектов МСП. Стратегическим направлением региональной политики является увеличение их доли в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики.



– У нас есть хорошие результаты. По итогам прошлого года почти в два раза вырос объем закупок у малого и среднего бизнеса региона, растет количество занятых в данном секторе: пятая часть трудоспособного населения области работает в МСП, – отметил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – Это выше средних показателей по ЦФО и стране в целом. Оборот малых и средних предприятий за 9 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 7,2 процента и составил более 197 миллиардов рублей. Это 22,6 процента общего объема оборота всех предприятий и организаций области. Попытаемся сохранить эту динамику.



Государственная поддержка на региональном уровне оказывается по целому ряду направлений. Основные из них: формирование благоприятного предпринимательского климата, устранение нормативно-правовых, административных и организационных барьеров, расширение доступа малого предпринимательства к финансовым ресурсам и государственным закупкам, системное развитие инфраструктуры для предоставления предприятиям МСП комплексной финансовой, имущественной, организационной и консультационной помощи.



В настоящее время в регионе созданы и функционируют девять организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. С октября большинство из них объединено на базе центра «Мой бизнес».



В 2018 году получателями региональных мер поддержки стали более 2,2 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Общий объем кредитования этого сектора составил 55,8 миллиарда рублей. Портфель действующих микрозаймов и поручительств, выданных Фондом поддержки МСП Ярославской области, превысил 540 миллионов рублей, увеличившись за год почти на 67 миллионов (13,9 процента).



Региональная лизинговая компания заключила с субъектами индивидуального и малого бизнеса 32 договора лизинга на общую сумму 345,2 миллиона рублей.