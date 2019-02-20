​В 2018 году объем экспорта Ярославской области вырос на 45,7 процента и составил 1,2 миллиарда долларов. Такой темп роста – один из самых высоких в России.



– Увеличение объемов экспорта – это приоритет на государственном уровне. Понимая это, мы уже в течение двух лет работаем в данном направлении, – рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Рост объема экспорта региона по итогам 2017 года – 31,7 процента, в 2018 году – более 45 процентов, это очень хорошая динамика. Но важно и то, что за последние два года в два раза увеличилось количество экспортеров. В их числе не только крупные предприятия, но и компании среднего и малого бизнеса.



Инвестиционный блок Правительства максимально содействует предпринимателям в выходе на международные рынки, оказывая помощь в подготовке документов, установлении партнерских связей, организуя бесплатное участие в международных выставках.



Отдельное направление – развитие онлайн-экспорта. В прошлом году Ярославль стал первым городом в Восточной Европе, где реализован глобальный проект eBay «Город экспорта».



В 2019 году региональный Центр экспорта возьмет на себя расходы по участию ярославских компаний в более чем 30 международных выставках в России и за рубежом, в том числе с индивидуальными стендами. Вновь для малых и средних предприятий будут организованы бизнес-миссии в страны СНГ, Европы, Азии. Ближайшая деловая поездка состоится в марте: три предприятия пищевой промышленности отправятся в Китай.



Активным участником мероприятий Центра экспорта является ООО «Юки-Кидс» – компания из Ярославля, которая более семи лет производит и успешно реализует верхнюю детскую одежду на российском и зарубежном рынке. В прошлом году при поддержке Центра экспорта она презентовала свою продукцию на международной выставке «CJF Детская мода – 2018. Осень». В итоге компания заключила новые контракты.



Предприятие стало развивать и онлайн-продажи, войдя в проект «Город экспорта – Ярославль». В этом году руководство компании планирует продолжить взаимодействие с региональным Центром экспорта и, в частности, принять участие в бизнес-миссии в Республику Казахстан.



Справка



Автономная некоммерческая организация «Центр экспорта Ярославской области» создана в феврале 2017 года. Центр экспорта – составная часть инфраструктуры поддержки экспортно ориентированных предприятий Министерства экономического развития РФ. Учредителем центра является департамент инвестиций и промышленности Ярославской области.