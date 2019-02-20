​В Ярославской области начинаются аукционы по отбору подрядчиков для проведения работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Торги будут организованы как объединенными лотами, так и отдельными контрактами по территориальному принципу с учетом непрерывности технологического цикла.



– Для своевременного начала работ важно не затягивать с проведением аукционов, – отметил директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. – На сегодняшний день региональным заказчиком, Ярославской областной дорожной службой, в департамент государственного заказа уже направлены заявки на проведение аукционов по автомобильным дорогам Углич – Ростов, Климовское – Ананьино – Волково, Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям – Ярославль. Остальные заявки будут направляться по мере прохождения сметной документацией государственной экспертизы.



В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году планируется привести в нормативное состояние не менее 110 километров дорог областного и местного значения, в том числе 40 километров – в границах Ярославской агломерации, в которую входят Ярославль, частично Ярославский и Тутаевский районы. Финансирование из бюджетов всех уровней составит более 2,7 миллиарда рублей.