| физкультурно-оздоровительном комплексе в поселке Некрасовское прошел товарищеский матч между командами ветеранов «Локомотива» и Некрасовского хоккейного клуба.
Участников и зрителей от имени губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова приветствовал председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко. В торжественном открытии также приняли участие депутат Ярославской областной Думы, председатель профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко и мать Александра Галимова, нападающего погибшей хоккейной команды «Локомотив», Елена Галимова.
– Традиции, которые ребята заложили еще в 2008 году, продолжают жить и развиваться. Проходят мастер-классы и игры с местной командой, – отметил Дмитрий Степаненко.
Минутой молчания участники и гости матча почтили память погибших 7 сентября 2011 года хоккеистов.
Андрей Коваленко поблагодарил всех болельщиков, которые проявляют интерес к таким играм и к спорту.
– Спасибо губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову и председателю регионального Правительства Дмитрию Степаненко за то, что откликнулись на просьбы родителей и спортсменов построить ледовую площадку в этом поселке. Именно в Некрасовском районе проживало большинство хоккеистов, – сказал Андрей Коваленко.
Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной был открыт 20 февраля 2018 года.
С просьбой о создании комплекса к главе региона во время его рабочей поездки в Некрасовский район обратились родители погибших игроков хоккейного клуба «Локомотив». Губернатор взял вопрос под контроль. Работы начались в августе 2017 года. Объект возвела в рекордные сроки группа компаний «ЕКС».
Арена может эксплуатироваться более 12 часов в день. Трибуны рассчитаны на 227 человек. Здесь тренируются юные фигуристы, а также местная хоккейная команда.
В матче памяти Некрасовский хоккейный клуб показал свое мастерство, лишь немного уступив сопернику. Встреча завершилась со счетом 10:16.
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вчера, 19:45
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