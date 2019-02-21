​21 и 22 февраля в Сербии стартуют Дни российской духовной культуры. Основной площадкой станет Российский центр науки и культуры и международная туристическая выставка «Sajam Turizma» в Белграде. В программе – форум по развитию паломничества и религиозного туризма, выставка художественных промыслов и ремесел России, гала-концерт классической музыки.



– Ярославия исторически является одним из центров православия, – сказала директор департамента туризма области Юлия Рыбакова. – Сегодня мы бережно храним тысячелетние традиции религии и духовной культуры российского государства. Храмы и монастыри Ярославской земли – одно из сокровищ, привлекающих туристов и паломников. Наш регион входит в первую десятку среди субъектов Российской Федерации по объему религиозного туризма.



Представители Ярославской области в составе российской делегации представят региональный туристический потенциал. Будет презентован туристический маршрут Золотое кольцо России, который получил статус национального проекта.



На фестивале православной кухни гостям будут предложены блюда монастырской кухни, в том числе гастрономические сувениры из Свято-Введенского Толгского женского монастыря.



В рамках культурной программы на площадке Российского центра науки и культуры состоится открытие выставки православных и художественных промыслов и ремесел России. Ярославцы представят ювелирные украшения и изделия, выполненные в технике ростовской финифти и ярославской майолики. Также будет презентована продукция Ярославской фабрики валяной обуви.