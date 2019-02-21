​В Рыбинске будет организована площадка для подготовки водителей автобусов. Это позволит решить кадровую проблему на межмуниципальных маршрутах районного филиала ГП ЯО «Ярославское АТП».



– Принято решение модернизировать площадку Рыбинского ДОСААФ, – сообщила и. о. директора областного департамента транспорта Екатерина Галеева. – В настоящее время здесь проводится обучение водителей на категории B, C, E. Однако с учетом острого дефицита водителей транспорта категории D принято решение о переустройстве площадки.



Работы по модернизации начнутся в апреле. До ввода объекта в эксплуатацию подготовка водителей автобусов будет организована на площадке объединенной технической школы ДОСААФ в Ярославле. Кандидаты, проживающие в Рыбинске, смогут добираться до места учебы на общественном транспорте предприятия бесплатно.



Пройти подготовку могут граждане, имеющие водительское удостоверение с открытой категорией В или С, стаж управления транспортным средством от 3 лет и медицинскую справку. Срок обучения составит 2,5 – 3 месяца в зависимости от категории прав.



Оплата курса будет осуществляться за счет средств перевозчика. После обучения предусмотрено обязательное трудоустройство в Ярославское АТП на срок три года.