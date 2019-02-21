​За прошлый год количество преступлений, совершенных несовершеннолетними жителями региона, сократилось на 27,2 процента – до 286. Меньше стало тяжких и групповых правонарушений, преступлений, совершенных в общественных местах, и других.



Эта информация была озвучена на заседании областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которое провел заместитель председателя Правительства региона Игорь Селезнев.



Отмечено, что улучшение показателей – результат совместной работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.



Особое внимание было уделено предотвращению агрессивного и противоправного поведения обучающихся.



– Министерство просвещения Российской Федерации держит данный вопрос на постоянном контроле, – сказал Игорь Селезнев. – Разрабатывать дополнительные меры по организации профилактической работы с несовершеннолетними необходимо не только органам, осуществляющим государственное управление в сфере образования, но и комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав.



Также участники заседания обсудили способы противодействия распространению элементов криминальной субкультуры среди несовершеннолетних.