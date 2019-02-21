​21 февраля в лесничества региона было передано 27 автомобилей повышенной проходимости УАЗ, два трактора и два снегохода «Буран».

– Впервые за последнее десятилетие автопарк в лесном хозяйстве региона обновился сразу на 31 машину, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – С учетом того, что, по последним данным, износ имеющейся в лесничествах техники составляет практически 100 процентов, это чрезвычайно важное событие для отрасли. Закупка проведена за счет средств, полученных в результате комплекса мероприятий по легализации оборота древесины, которые в усиленном режиме в течение последних двух лет реализуются в регионе по поручению губернатора Дмитрия Миронова.

В прошлом году областной департамент лесного хозяйства впервые провел аукционы по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для субъектов малого и среднего предпринимательства. Это позволило получить в региональный бюджет дополнительный доход в сумме 47,9 миллиона рублей. Именно за счет этих средств удалось обновить автопарк.

– Приобретение новых автомобилей УАЗ повысит мобильность государственных инспекторов при проведении мероприятий по охране и защите лесов, – сказал директор департамента лесного хозяйства Николай Савельев. – Тракторы будут использоваться при подготовке почвы для посадки деревьев, а также при противопожарных работах. Снегоходы «Буран» позволят расширить географию патрулирования лесных угодий в зимнее время и сократить время проведения обследований.

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