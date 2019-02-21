​В рамках реализации первого года национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонты пройдут не только на территории Ярославской агломерации, но и на опорной сети дорог практически на всей территории региона. В этом году в рамках проекта будет произведен ремонт на 17 региональных дорогах. Торги будут проводиться как объединенными лотами, так и отдельными контрактами по территориальному принципу с учетом непрерывности технологического цикла.



– Для своевременного начала работ важно не затягивать с проведением аукционов, – отметил директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. – На сегодняшний день региональным заказчиком, Ярославской областной дорожной службой, в департамент государственного заказа Ярославской области уже направлены заявки на проведение аукционов, включающих в себя автомобильные дороги Углич – Ростов, Климовское – Ананьино – Волково, Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям – Ярославль. Остальные заявки будут направляться по мере прохождения сметной документацией государственной экспертизы Ярославской области.



Объекты федерального проекта, которые планируются к ремонту в 2019 году на территории города Ярославля, на данный момент проходят государственную экспертизу.



Справка



В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году планируется привести в нормативное состояние не менее 110 километров дорог областного и местного значения, в том числе 40 километров – в границах Ярославской агломерации, в которую входят Ярославль, частично Ярославский и Тутаевский районы. Финансирование национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году составит более 2,7 миллиарда рублей.