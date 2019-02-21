​99,1 процента ярославских школьников успешно справились с итоговым собеседованием по русскому языку и получили зачет, который является условием допуска к государственной итоговой аттестации.



В этом году итоговое собеседование в качестве обязательной процедуры проводилось впервые. 13 февраля в нем приняли участие 11274 девятиклассника из 344 образовательных организаций региона. Для девяти обучающихся итоговое собеседование прошло на дому.



Необходимо было прочитать текст вслух, пересказать его с привлечением дополнительной информации, представить монологическое высказывание по одной из выбранных тем и вступить в диалог с экзаменатором.



На выполнение работы каждому из учащихся было отведено в среднем 15 минут. Максимальная оценка – 19 баллов. Для получения зачета их необходимо не менее десяти.



Для ребят с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность процедуры была увеличена до 30 минут. Для сдачи им было достаточно 5 баллов.



Для получивших незачет либо не явившихся на собеседование по уважительной причине предусмотрены дополнительные дни – 13 марта и 6 мая.​