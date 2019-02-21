21 февраля в Ярославском художественном музее прошла торжественная церемония, посвященная 10-летию региональной Общественной палаты. С юбилеем членов нынешнего и предыдущих созывов поздравил губернатор Дмитрий Миронов.



– Сегодня здесь собрались люди, которые всю свою энергию, знания и опыт направляют на развитие региона, на улучшение жизни ярославцев, – сказал Дмитрий Миронов. – Палата за прошедшие годы стала площадкой для откровенного диалога между властью и обществом. За 10 лет накоплен огромный опыт, реализованы многие социально важные инициативы и проекты. На заседаниях Общественной палаты проходили обсуждения самых актуальных и острых для региона вопросов. Я хочу поблагодарить вас за вашу активность и неравнодушие, за вашу принципиальную позицию.



Дмитрий Миронов вручил Почетный знак Алексея Петровича Мельгунова члену Общественной палаты, директору Ярославского городского джазового центра Игорю Гаврилову. Еще 13 человек были отмечены грамотами и благодарностями губернатора.



Также общественников поздравили член Совета Федерации Игорь Каграманян, председатель областной Думы Алексей Константинов, член Общественной палаты России Александр Русаков.



– В различных составах палаты за эти 10 лет проявили себя 185 активных граждан. Это авторитетные, успешные люди, имеющие твердую общественную позицию, – отметил председатель Общественной палаты Сергей Березкин. – И каждый из них смог здесь работать на благо общества. Я очень горжусь своими соратниками. Последнее десятилетие доказало, что без единства власти и общества невозможно реализовать амбициозные цели, о которых вчера, в частности, говорил Президент России в послании Федеральному собранию.



В состав Общественной палаты Ярославской области сегодня входят 75 человек, из которых 25 назначены губернатором, 25 – Ярославской областной Думой. Еще 25 членов они выбрали сами, путем голосования. Все члены палаты выдвинуты от некоммерческих организаций. Сейчас работает 4-й созыв.



Палата организует публичные слушания, осуществляет общественный контроль при реализации важных социальных программ, участвует в мониторинге выборов, выполняет свои проекты. Также при поддержке палаты в Ярославской области проходит Гражданский форум, на который выносятся самые актуальные вопросы развития гражданского общества в регионе – волонтерство и благотворительность, поддержка некоммерческих организаций и гражданских активистов, развитие общественных палат и общественных советов, социальное предпринимательство и независимая оценка сферы социальных услуг и так далее.​