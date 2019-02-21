​21 февраля прошло заседание оперативного штаба по обеспечению безопасного прохождения весеннего половодья на территории Ярославской области. Участие в работе приняли руководители надзорных органов в сфере экологической безопасности, МЧС, органов исполнительной власти и – в режиме видео-конференц-связи – представители администраций муниципальных районов.



– Главная задача в паводковый период – обеспечить население качественной питьевой водой и не допустить ухудшения ее показателей, – подчеркнул заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – Поэтому особое внимание – мероприятиям, проводимым на водоканалах и системах водоснабжения, а также территориям, прилегающим к водозаборам. На данный момент работа по подготовке к безаварийному прохождению паводкового периода в регионе идет в плановом режиме.



Комплексный прогноз паводковой обстановки будет подготовлен после 10 марта Ярославским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиалом Центрального УГМС.



Отмечено, что с учетом большого количества осадков, выпавших в зимний период, предстоящий паводковый сезон обещает быть сложным. На территории Ярославской области наблюдается превышение климатической нормы паводкообразующих показателей в 1,1 – 1,2 раза. Поэтому перед руководством всех задействованных в подготовительных мероприятиях структур и ведомств поставлена задача приложить максимум усилий по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций.



Под особым контролем в период подготовки к безаварийному прохождению паводка находится территория завода имени Менделеева, где во время половодья и активного снеготаяния существует угроза перелива содержимого кислогудронных прудов и попадания его в реку Печегду, а в дальнейшем – в Волгу. Мониторинг ситуации осуществляется в постоянном режиме. Сейчас уровень жидкости – 2,2 метра, что ниже верхнего уровня дамбы на 1,2 метра. Все результаты анализов воды в Печегде соответствуют нормам.



Также будут приняты дополнительные меры по контролю за работой станций очистки воды, составлен план проверок гидротехнических сооружений региона, усилена работа по выявлению и предупреждению фактов нарушения законодательства в сфере охраны окружающей среды. В период паводка особое внимание – деятельности сельхозпредприятий, расположенных на берегах водных объектов.



– В течение марта наши специалисты проведут комиссионные обследования водосборных территорий, в первую очередь в Тутаевском районе, где расположена Романовская птицефабрика, в Рыбинском районе – у ОАО «Ярославский бройлер», в Ростовском районе – у объектов ОАО «Красный маяк», – сообщил директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.



Оперативный штаб по обеспечению безопасного прохождения весеннего половодья и паводков на территории Ярославской области будет работать в постоянном режиме.