​С 11 февраля за помощью волонтеров в подключении к цифровому эфирному телевещанию обратились 782 жителя Ярославской области.



– Регион достаточно благополучно перешел на цифровое эфирное вещание, – отметила заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая. – Мы постарались сделать все, чтобы процесс был комфортным для граждан. В Ярославле волонтерские услуги оказались очень востребованными, поэтому мы дополнительно обучили еще 17 человек. На данный момент по всей области перестроиться на «цифру» людям помогают 135 добровольцев. Они делают это бесплатно.



Представители регионального центра развития добровольчества ходят на вызовы в сопровождении социальных работников. Мошеннических действий не выявлено.



В первый день отключения аналогового вещания на горячую линию 8-800-220-20-02 поступило 143 заявки от жителей региона. Далее количество обращений стало снижаться, и сейчас их не более 50 в день. Вопросы касаются приобретения оборудования для подключения к «цифре», социальной защиты, волонтерской помощи.



Наибольший спрос на приставки зафиксирован 11 февраля – куплено 700 штук. 19 и 20 февраля – уже меньше 100.



Напомним, Ярославская область вместе с еще шестью регионами вошла в первую волну перехода на полное цифровое эфирное телевещание. Для граждан, которые пользуются услугами кабельных телесетей или принимают сигнал при помощи спутниковых антенн, ничего не изменилось.