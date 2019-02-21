|На базе Ярославского техникума радиоэлектроники и телекоммуникаций прошел региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства студентов по специальностям среднего профессионального образования «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» и «Сети связи и системы коммутации».
– Региональные этапы всероссийских олимпиад позволяют выявить и поддержать наиболее одаренных и талантливых обучающихся, – отметил заместитель директора департамента образования Ярославской области Александр Гудков. – Сегодня мы ориентированы на совершенствование профессиональной подготовки специалистов среднего звена, мотивирование студентов на дальнейший профессиональный рост и реализацию своего творческого потенциала. Олимпиада – одно из эффективных средств решения этих вопросов.
Работы участников оценивали не только преподаватели, но и будущие работодатели – представители Ярославского радиозавода. Олимпиада состояла из теоретической, профессиональной и практической частей.
Победителями стали студенты Ярославского техникума радиоэлектроники и телекоммуникаций Егор Диулин и Анатолий Кокурин. Первый – по направлению «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники». Он будет направлен на всероссийскую олимпиаду, которая пройдет с 24 по 26 апреля в Симферополе. Второй – по направлению «Сети связи и системы коммутации». Юноша отправится на всероссийский этап в Москву.
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