​Нововведениям законодательства, которые ожидают строительную отрасль в этом году, был посвящен традиционный «Строительный час», который провел заместитель председателя Правительства области Виктор Неженец.



В настоящее время на территории региона 120 организаций возводят 269 объектов с привлечением денежных средств участников долевого строительства. С 1 июля большинство этих компаний, вне зависимости от даты получения разрешения на строительство и регистрации первого договора долевого участия, ждут изменения, а именно – переход на счета эскроу. После вступления в силу новых правил средства граждан будут аккумулироваться на специальном банковском счете.



– Эти кардинальные изменения направлены на защиту прав участников долевого строительства и в будущем должны свести к нулю такое понятие, как «обманутые дольщики», – пояснил Виктор Неженец. – Конечно, для застройщиков это будет жизнь в новых условиях, поэтому важно уже сейчас максимально подготовиться к ним. Правительством области совместно с ведущими банками и застройщиками проводится работа по плавному переходу на банковское сопровождение строительства многоквартирных домов. Нам сейчас важно понимать, сколько организаций, работающих в области, смогут претендовать на получение проектного финансирования.



На встрече представители банковского сектора познакомили с критериями отбора объектов, условиями и требованиями к выдаче кредитов, процентными ставками. Собравшиеся обсудили вопросы, которые возникают в связи с переходом на новую систему.



– Преимущества целевого финансирования в том, что реализация проектов будет обеспечена финансово на сто процентов, – рассказала руководитель компании-застройщика Юлия Ильинская. – Это позволит выстраивать четкую маркетинговую политику, не снижать темпов строительства. Беспокоит то, что возрастет нагрузка на застройщиков. Мы надеемся, что до 1 июля банками будут окончательно сформированы схемы финансирования, которые бы позволили застройщикам работать в новых условиях, а не оказаться за бортом. Вопросов много, но мы надеемся, что такие встречи станут регулярными, чтобы можно было оперативно отрабатывать все возникающие проблемы.



В свою очередь, Виктор Неженец подчеркнул, что областные власти открыты к диалогу и готовы оказывать помощь и содействие застройщикам по всем направлениям.