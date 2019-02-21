​Ход внедрения в Ярославле системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов 21 февраля проинспектировали сотрудники областного департамента охраны окружающей среды и природопользования.



На сегодняшний день в региональном центре установлено 269 оранжевых спецконтейнеров, еще 15 – в Брейтовском районе, 42 – в Тутаевском и 51 – в Угличском. В ближайшей перспективе системой раздельного сбора отходов будут охвачены все муниципальные образования.



– Внедрение системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов – важная часть создания экологически безопасной системы оборота ТКО как в регионе, так и в целом в стране, – отметил начальник отдела организации деятельности по обращению с ТКО департамента охраны окружающей среды и природопользования Артем Назаров. – В результате первичной сортировки на контейнерных площадках количество отходов, вывозимых на полигоны, снижается на 15 процентов. Согласно поручению Президента РФ Владимира Путина к 2024 году весь мусор в стране должен проходить сортировку. Наш регион один из первых начал создание новой системы обращения с отходами, включая внедрение раздельного сбора ТКО. Идет активное создание специальной инфраструктуры. В этом году в Ярославской области планируется открыть три мобильные и три стационарные сортировочные станции.



В ходе обследования специалисты обращали особое внимание на обустройство площадок для раздельного сбора ТКО, а также на наличие необходимых для населения информационных табличек, разъясняющих, какие именно фракции необходимо складывать в оранжевые контейнеры.



Для упрощения процесса сортировки отходов на специализированных станциях стеклянную и пластиковую тару перед утилизацией рекомендуется вымыть, пластиковые бутылки – очистить от этикеток. Стеклянную тару необходимо помещать в контейнер, сняв крышки, картонную упаковку лучше сложить компактно по сгибам.



– Вывоз контейнеров с отсортированным мусором осуществляется по мере их заполнения, – пояснил представитель единого регионального оператора ООО «Хартия» Алексей Бишанов. – Сотрудники, управляющие мусоровозами, в процессе загрузки отходов из обычных зеленых контейнеров мониторят степень заполнения объектов РСО. При необходимости сообщают спецгруппе о необходимости вывоза оранжевых контейнеров. После загрузки спецмашина везет их на сортировочную станцию, где проходит второй этап отбора полезных фракций, которые впоследствии отправляются на вторичную переработку.



Полную информацию о площадках, оборудованных контейнерами для раздельного сбора отходов, можно найти на странице регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования в разделе «Вывоз отходов. Информация для граждан».



В случае вопросов, связанных с нарушением графика вывоза мусора, граждане могут обращаться по телефонам контактных центров компании ООО «Хартия»: 8 (4852) 233-800, 8 (4852) 207-202. По вопросам содержания контейнерных площадок или необходимости переноса их местонахождения – в местную администрацию.