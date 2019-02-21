​10 новых пианино на этой неделе поступили в учреждения культуры региона.



Инструменты марки «Михаил Глинка» появились в фортепианных классах детских школ искусств Ярославля, Ростова, Брейтова, Переславля-Залесского, поселка Борисоглебского и музыкальных школ Мышкина, Углича, Некоуза и Большого Села.



– Оснащение школ качественными инструментами очень важно для воспитания будущих музыкантов, – отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. – На сегодняшний момент по президентской программе наш регион уже получил 25 инструментов. До конца этого года поступят еще 14 пианино, которые будут переданы в школы искусств муниципальных образований.



Это уже третья партия инструментов, доставленных в детские учреждения культуры региона в соответствии с государственным контрактом, заключенным между Правительством Ярославской области и Минпромторгом России. Первые пять пианино поступили в декабре 2017 года, 10 инструментов – в апреле 2018-го. Всего в рамках контракта Ярославская область получит 39 инструментов отечественного производства.



– Для нас это великолепный подарок и долгожданное событие, в последний раз школа получала пианино 28 лет назад, – рассказала преподаватель по классу фортепиано детской школы искусств Ростова Марина Топольская. – Необыкновенно изящный инструмент высокого класса. Очень важно, чтобы дети слышали прекрасный звук. Хочется верить, что новый инструмент будет способствовать достижению нашими учениками наилучших результатов.



Справка



В мае 2017 года Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ подготовить предложения, направленные на поддержку производства отечественных музыкальных инструментов в целях оснащения детских школ искусств. Ярославская область в числе первых регионов начала получать новые пианино российского производства в рамках исполнения поручения главы государства.