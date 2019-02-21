​21 февраля губернатор Дмитрий Миронов провел рабочую встречу с управляющим директором ПАО «ОДК-Сатурн» Виктором Поляковым. Это предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков региона: за прошлый год в областной и местный бюджеты им было перечислено более 1,5 миллиарда рублей.



Дмитрий Миронов поздравил руководителя компании с присуждением «ОДК-Сатурн» премии Правительства России за высокие достижения в области менеджмента качества, а также обсудил с ним производственные показатели и планы на будущее.



– У Правительства области и ПАО «ОДК-Сатурн» сложились хорошие деловые отношения, – подчеркнул глава региона. – Одним из приоритетных направлений в нашей работе является поддержка инновационных производств. Наша общая цель – существенно сократить сроки вывода на рынок наукоемкой продукции и повысить эффективность производств. И в этой связи хочу отметить большую роль «ОДК-Сатурн» в реализации мероприятий Национальной технологической инициативы. При поддержке Правительства области «ОДК-Сатурн» активно работает над реализацией региональной дорожной карты «ТехНет». Одна из ближайших задач – создание общероссийской платформы «Умной фабрики».



Губернатор поблагодарил Виктора Полякова за участие в экологических проектах, а также социальных программах Рыбинска: «ОДК-Сатурн» оказывает помощь образовательным и спортивным учреждениям.



Со своей стороны Виктор Поляков сообщил, что предприятие продолжает наращивать объемы производства.



– По результатам работы в 2018 году мы имеем серьезную выручку от продаж нашей продукции – она достигла где-то 40 миллиардов рублей – и вышли на устойчивую прибыльность предприятия, – сказал Виктор Поляков. – Рост объемов производства составляет 12 – 14 процентов ежегодно. И эта тенденция будет продолжена в 2019-м. Должен отметить, что эти успехи были бы невозможны без консолидированной работы Правительства области. Мы очень надеемся на ваше дальнейшее участие в мероприятиях, которые идут на благо промышленности региона, Рыбинска и развитие «Сатурна».



Справка



ПАО «ОДК-Сатурн» – двигателестроительная компания, специализирующаяся на разработке, производстве, маркетинге, продажах и послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей (ГТД) для авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, судов, морских и приморских промышленных объектов. ПАО «ОДК-Сатурн» входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК).



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