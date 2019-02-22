​В регионе проходит форум «Ярославский управдом». Он организован Правительством Ярославской области по поручению губернатора Дмитрия Миронова. Цель – решение проблемных вопросов в сфере ЖКХ и выстраивание взаимодействия активных жителей региона с органами власти и бизнес-сообществом.



– Главная цель таких мероприятий – дать возможность гражданам высказать свое мнение по интересующей теме, задать вопросы и, что самое важное, получить ответы от специалистов и экспертов, – пояснила директор регионального департамента государственного жилищного надзора Елена Скоробогатова. – Проблемы и обращения, которые требуют дополнительного изучения, профильные ведомства берут на контроль.



К форуму уже присоединились несколько муниципальных образований. Основные темы, которые интересуют жителей области: капитальный ремонт домов, расселение аварийного фонда, вопросы начисления коммунальных платежей и формирование тарифов на обращение с ТКО. Обсуждения проходят в формате «вопрос – ответ».



Очередная встреча в режиме видео-конференц-связи с шестью муниципальными образованиями была организована в департаменте ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов. В ней приняли участие представители общественности, органов исполнительной власти, регионального оператора по обращению с ТКО – компании «Хартия» и регионального оператора капитального ремонта многоквартирных домов.



Участники встречи из Первомайского района получили интересующие их разъяснения, касающиеся порядка установки общедомовых приборов учета. С Брейтовским и Некоузским районами обсудили возможности централизованного выноса газобаллонного оборудования на фасады и ремонта автономных канализаций.



– Вопросов по капремонту поступает много, – рассказал первый заместитель директора департамента ЖКХЭиРТ Олег Вараксин. – Граждане спрашивают, как попасть в краткосрочную программу, как принять участие в контроле за качеством работ. И мы такие инициативы поддерживаем. На 2019 год программа уже сформирована. Региональный фонд планирует провести ремонт в 428 домах. Всего необходимо выполнить 520 видов работ. Мы рассчитываем, что по итогам этих мероприятий более 47 тысяч жителей области смогут улучшить свои жилищные условия.



Первый этап форума завершится в марте. Следующие встречи «Ярославского управдома» запланированы на апрель, сентябрь и ноябрь с выездом экспертов в муниципальные образования.