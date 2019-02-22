​В этом году региональные органы службы занятости населения продолжат организовывать профессиональное обучение безработных граждан. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 13,4 миллиона рублей.



– Выступая с ежегодным посланием Федеральному Собранию, Президент России Владимир Путин отметил необходимость оказания гражданам помощи в трудоустройстве, повышении квалификации, – отметила директор департамента государственной службы занятости населения Ярославской области Лаура Зудина. – Наше ведомство сегодня предоставляет возможность гражданам, признанным в установленном порядке безработными, приобрести востребованную на рынке труда профессию или специальность, пройти переподготовку или повысить квалификацию по имеющейся профессии, увеличив тем самым свою конкуренто­способность на рынке труда. Это обеспечит в дальнейшем работой и достойной зарплатой на многие годы.



Специалисты службы занятости готовы помочь определиться с выбором профессии для обучения или повышения квалификации с учетом требований рынка труда, профессиональных компетенций и личностных склонностей граждан.



В преддверии 23 февраля Лаура Зудина рассказала о наиболее востребованных на региональном рынке труда мужских профессиях. Это электрики, строительные рабочие, бетонщики, каменщики, монтажники-высотники, промышленные альпинисты, столяры, кровельщики, крановщики, сантехники, кузнецы, грузчики. Обучиться практически любой из этих специальностей можно в рамках краткосрочных программ продолжительностью от двух до шести месяцев, организуемых департаментом государственной службы занятости населения Ярославской области. В 2018 году этой возможностью воспользовались 630 безработных мужчин.