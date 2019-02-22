​Федеральное агентство водных ресурсов и Правительство Ярославской области подписали соглашение о предоставлении региону субсидии на проведение берегоукрепления в Рыбинске. Речь идет об участке протяженностью 770 метров от улицы Средней Казанской до устья реки Черемухи. Работы планируется провести в 2019 – 2020 годах.



Реализация проекта позволит предотвратить интенсивное разрушение берегового откоса, которое происходит из-за негативного воздействия вод Горьковского водохранилища. Проведение работ обеспечит защиту жилых домов, объектов социальной инфраструктуры, городской дороги, инженерных коммуникаций.



– Вероятный предотвращаемый ущерб при реализации данного проекта – более 250 миллионов рублей, – сообщил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. – Такие проекты Рыбинску самостоятельно не потянуть. Их можно осуществить только с поддержкой за счет средств федерального и регионального бюджетов. Стоимость строительства объекта берегоукрепления – около 197 миллионов рублей.



Отметим, что работы по берегоукреплению в Рыбинске также проводились в прошлом году. Тогда был приведен в порядок участок от обелиска до дворца спорта «Полет» протяженностью 549 метров.