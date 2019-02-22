​В регионе сократилось количество погибших в ДТП на 3,9 процента по итогам 2018 года. Положительная тенденция отмечена на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое 21 февраля провел заместитель губернатора Андрей Шабалин.



– В 2018 году удалось достичь основной задачи – снижения смертности населения в ДТП на 3,9 процента, сократилась тяжесть последствий. На региональных дорогах на 15 процентов снизилось количество происшествий. Но в целом ситуация продолжает оставаться напряженной, – отметил Андрей Шабалин. – Необходимо обеспечить взаимодействие всех ведомств в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе в вопросах профилактики происшествий. Согласно стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации, в качестве целевого ориентира на 2024 год установлен показатель социального риска, составляющий не более 4 погибших на 100 тысяч населения.



Всего в 2018 году в регионе зарегистрировано 1999 происшествий на дорогах, более половины из них совершено в светлое время суток.



– В прошлом году выполнен весь комплекс мер, предусмотренных программой «Повышение безопасности дорожного движения в Ярославской области», – сообщил начальник УГИБДД УМВД России по региону Андрей Сироткин. – Впервые удалось снизить количество выездов на полосу встречного движения: на 126 случаев меньше, чем в 2017-м.



Собравшиеся обсудили ситуацию в крупнейших городах области – Ярославле и Рыбинске. В областном центре неудовлетворительные дорожные условия стали сопутствующей причиной совершения 114 ДТП. Департаменту дорожного хозяйства области и муниципальным образованиям поручено до конца марта разработать перечень мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и повышению безопасности движения пешеходов.



В прошлом году в рамках госпрограммы по развитию дорожного хозяйства и транспорта в регионе отремонтировано более 230 километров дорог, в том числе 81 километр – по программе «Безопасные и качественные дороги». Искусственными неровностями обустроено 72 участка улично-дорожной сети, установлено 47 светофорных объектов и более 4 тысяч дорожных знаков нового образца, а также нанесено 55 тысяч квадратных метров дорожной разметки термопластиком.



В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году на территории региона планируется привести в нормативное состояние не менее 110 километров дорог областного и местного значения. В том числе 40 километров – в границах Ярославской агломерации, в которую входят Ярославль, частично Ярославский и Тутаевский районы. В общей сложности на это будет потрачено более 2,7 миллиарда рублей.



За счет средств областной программы по развитию сельских территорий будут реконструированы автодороги Рязанцево – Горки в Переславском районе, Дмитрехово – Малый Липовец – Ляховые в Брейтовском районе, Плоски – Прилуки в Угличском и Климовское – Ананьино в Ярославском районе.



Кроме того, в этом году на автодорогах федеральной собственности планируется устройство стационарного искусственного освещения в границах 16 населенных пунктов.