​С 20 февраля в Брейтовском районе на Рыбинском водохранилище вновь проходят подледные работы в рамках проекта «Затопленные святыни Мологского края». Они продлятся до 24 февраля. В этом году аквалангисты хотят найти каменных львов, украшавших набережную усадьбы Иловна, которую построил известнейший архитектор Александр Таманян.



– Новые, нестандартные направления туризма традиционно притягивают гостей в регион. Исторический дайвинг – одно из них, – отметила директор областного департамента туризма Юлия Рыбакова. – Подледные исследования ведутся в регионе уже третий год. На этот раз работа идет на базе многодневного экспедиционного лагеря «Малая Арктика», который развернут на льду Рыбинского водохранилища впервые.



Такой формат позволяет дайверам обследовать набережную усадьбы Иловна с использованием технологии предварительного размыва и очистки дна реки Мологи от ила и мусора. Это дает возможность вести поиск сохранившихся архитектурных элементов, а также каменных львов, стоявших ранее на центральной лестнице набережной.



Кроме того, исследователи проведут обследование территории усадьбы, остатков разрушенных и затопленных строений с помощью управляемого подводного аппарата.



– Сейчас у туристов есть спрос на городские прогулки и вместе с тем потребность в острых ощущениях, приключениях, рисках, – сказал председатель общественного совета при департаменте туризма области Андрей Тутариков. – Изучение русской Атлантиды на Ярославской земле интересно и профессионалам, и любителям. По итогам подводных экспедиций идейные вдохновители проекта при поддержке предпринимателей планируют создать виртуальный музей на основе технологий 3D-моделирования. Я уверен, он будет пользоваться спросом у туристов.



Справка



Исследовательский и туристический проект «Затопленные святыни Мологского края» в 2018 году стал победителем всероссийской премии «Хранители наследия» в номинации «Целеустремление», в этом же году удостоен премии Русского географического общества в номинации «Лучший историко-культурный проект».



Организаторами экспедиции выступают центр водного спорта «Ветрено» Брейтовского района, Центр подводных исследований Русского географического общества, разведывательно-водолазная команда, некоммерческие ассоциации «Третий Рим» и «Прощеный ручей».