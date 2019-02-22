|Десять домов культуры Ярославской области получат в 2019 году субсидии на укрепление материально-технической базы. Общий объем финансирования составит более 4,6 миллиона рублей, в том числе 3,3 миллиона поступит из федерального бюджета в рамках проекта «Местный Дом культуры», 1,3 миллиона – из регионального бюджета.
По итогам конкурсного отбора деньги получат муниципальные учреждения культуры Пошехонского, Ярославского, Даниловского, Угличского, Некоузского, Мышкинского, Большесельского, Любимского, Рыбинского и Ростовского районов. Средства пойдут на приобретение мебели и оборудования, в том числе на обновление сценического пространства, зрительских кресел.
– Очень важно, что на укрепление материально-технической базы домов культуры регион получает дополнительные средства в рамках реализации проекта «Культура малой родины», – отметила директор регионального департамента культуры Марина Васильева. – Подобные учреждения становятся центром притяжения людей, местом общения и проведения досуга. В комфортной обстановке жители сел и малых городов могут посмотреть фильм, спектакль, прослушать концерт, принять участие в работе клубов и кружков по интересам.
По словам Марины Васильевой, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры также ведется в рамках ведомственной целевой программы департамента. В 2018 году проведен ремонт 18 объектов. Сумма субсидии из средств областного бюджета составила 13,5 миллиона рублей.
Необходимость модернизации материально-технической базы культурно-досуговых учреждений подчеркнул в своем послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин. В рамках реализации нацпроекта «Культура» с 2019 по 2024 год на строительство и реконструкцию сельских клубов и ДК будет направлено 18 миллиардов рублей. Еще более 6 миллиардов будет направлено на поддержку центров культурного развития в малых городах.
Справка
В 2018 году в рамках федерального проекта «Культура малой родины» в регионе приобретено 856 единиц мебели и оборудования для 10 домов культуры в 10 муниципальных районах.
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