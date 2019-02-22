​Сегодня в Ярославле прошли мероприятия, приуроченные к Дню защитника Отечества, который будет отмечаться в стране 23 февраля. Члены официальной делегации во главе с губернатором Дмитрием Мироновым и председателем региональной общественной организации ветеранов, инвалидов войны и военной службы Александром Каменецким возложили венки и цветы к памятнику-монументу в честь боевой и трудовой славы ярославцев в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.



В церемонии приняли участие члены Совета Федерации Игорь Каграманян и Наталия Косихина, председатель областной Думы Алексей Константинов, руководители органов исполнительной власти, правоохранительных ведомств, участники Великой Отечественной войны, ветераны. Память погибших на полях сражений почтили минутой молчания. Также в ходе церемонии состоялось прохождение роты почетного караула Ярославского территориального гарнизона.



Торжественные мероприятия продолжились в Концертно-зрелищном центре, где состоялись вручение областных наград и праздничный концерт.



– Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! – обратился к собравшимся Дмитрий Миронов. – Этот праздник отмечают практически в каждой российской семье. Его главными героями по традиции становятся ветераны Великой Отечественной войны. В этот день принято поздравлять всех, кто прошел срочную службу в армии и на флоте, в войсках специального назначения. И, конечно, мы поздравляем тех, кто в наши дни стоит на страже безопасности Российской Федерации – генералов и офицеров, солдат, сержантов, прапорщиков и всех военнослужащих, а также гражданский персонал воинских частей. Счастья и удачи вам и вашим близким!



За большой личный вклад в развитие Ярославской области глава региона наградил медалью «За труды во благо земли Ярославской» I степени военного комиссара области Николая Суркова.



Медалей «За труды во благо земли Ярославской» II степени удостоены начальник Ярославского территориального гарнизона Андрей Ильиных, председатель Переславль-Залесского отделения ЯРО всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Олег Кошелев.



Почетным знаком Алексея Петровича Мельгунова отмечены руководитель Угличского районного отделения ЯОО ООО «Российский союз ветеранов Афганистана» Анатолий Радеев и участник боевых действий в Афганистане, председатель бюро Гаврилов-Ямской местной организации Всероссийского общества слепых Владимир Соколовский.



За высокий профессионализм, отличные показатели в служебной деятельности и заслуги перед регионом четыре человека получили почетные грамоты губернатора.



Игорь Каграманян вручил почетному гражданину Ярославской области, участнику Великой Отечественной войны Александру Каменецкому благодарность председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие ветеранского движения, активную общественную работу по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи.