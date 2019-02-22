​79 процентов предпринимателей не сталкивались в 2018 году с административным давлением при взаимодействии с федеральными органами власти, 84 процента – при взаимодействии с региональными органами власти. Такие данные получены в ходе второй волны опроса, проведенного департаментом инвестиций и промышленности совместно с департаментом охраны окружающей среды и природопользования в бизнес-сообществе. Она длилась с октября по январь.



Для сравнения: по итогам первой волны, с июля по сентябрь прошлого года, цифры составляли 73 и 74 процента соответственно.



Респонденты также отметили тенденцию к снижению коррупционных явлений. Причем 42 процента опрошенных – значительную, тогда как по итогам первой волны так утверждали лишь 14 процентов.



Снижение административной нагрузки на бизнес – одна из задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию. Ярославская область одной из первых в стране активно начала внедрение реформы контрольно-надзорной деятельности – приоритетного инструмента в достижении этой цели.



Контрольные органы при организации проверок применяют риск-ориентированный подход, в основу которого положен принцип проведения рейдов там, где высока вероятность причинения ущерба охраняемым законом ценностям. К 2018 году число плановых проверок было сокращено на 30 процентов.



На особом контроле находится внедрение показателей профильной целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в Ярославской области». Показатели выросли с 58 процентов в мае до 93 процентов в декабре.



Справка



Опрос предпринимателей проводится на постоянной основе на базе интернет-сервисов по ссылке (https://goo.gl/forms/BzctDyVboXfZdvpj1), и пройти его может любой желающий.