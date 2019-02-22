​За прошлый год сотрудники областной инспекции административно-технического надзора вынесли 2776 постановлений об административных правонарушениях, что почти в два раза больше, чем за предшествующий аналогичный период. В ходе профилактических мероприятий проверены 2783 самоходные машины, общая сумма наложенных штрафов составила 1310800 рублей.



В рамках контроля за безопасностью посетителей аттракционов за год обследовано 240 механизированных аттракционов. Выявлено 67 нарушений. Сумма штрафов – 227500 рублей.



Такие цифры были озвучены на заседании коллегии региональной инспекции административно-технического надзора.



– Важно, что при проведении контрольных мероприятий инспекцией применяется риск-ориентированный подход в рамках реализации реформы контрольно-надзорной деятельности, – подчеркнул начальник инспекции административно-технического надзора Ярославской области Сергей Кайгородов. – Это позволяет сократить административную нагрузку на субъекты предпринимательства и повысить эффективность предупреждения и выявления нарушений.



В ходе обсуждения отмечена эффективность мероприятий, проводимых совместно с УМВД РФ по ЯО, а также активная помощь общественности. Вместе с особо отличившимися сотрудниками инспекции почетными грамотами были награждены заместитель начальника УГИБДД УМВД РФ по ЯО Антон Царев и член общественного совета инспекции Мария Тетерева.