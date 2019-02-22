​Уважаемые жители Ярославской области, дорогие военнослужащие, ветераны!



С Днем защитника Отечества! Этот праздник олицетворяет многовековую историю армии нашего государства. Во все времена она служила гарантом стабильности, суверенитета и территориальной целостности страны.



Наш народ всегда гордился своими защитниками, их блестящими победами. Служить в Вооруженных силах России в наше время – большая честь и огромная ответственность. Мы возлагаем большие надежды на наше подрастающее поколение – будущих защитников Отечества.



Желаю всем, кто носил и носит армейскую форму, крепкого здоровья, счастья, успехов в службе, мира и благополучия!



Председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко