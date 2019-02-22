​Уважаемые жители Ярославской области, дорогие военнослужащие, ветераны!

С Днем защитника Отечества! Этот праздник олицетворяет многовековую историю армии нашего государства. Во все времена она служила гарантом стабильности, суверенитета и территориальной целостности страны.

Наш народ всегда гордился своими защитниками, их блестящими победами. Служить в Вооруженных силах России в наше время – большая честь и огромная ответственность. Мы возлагаем большие надежды на наше подрастающее поколение – будущих защитников Отечества.

 Желаю всем, кто носил и носит армейскую форму, крепкого здоровья, счастья, успехов в службе, мира и благополучия!

Председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко

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