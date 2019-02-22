|Уважаемые жители Ярославской области, дорогие военнослужащие, ветераны!
С Днем защитника Отечества! Этот праздник олицетворяет многовековую историю армии нашего государства. Во все времена она служила гарантом стабильности, суверенитета и территориальной целостности страны.
Наш народ всегда гордился своими защитниками, их блестящими победами. Служить в Вооруженных силах России в наше время – большая честь и огромная ответственность. Мы возлагаем большие надежды на наше подрастающее поколение – будущих защитников Отечества.
Желаю всем, кто носил и носит армейскую форму, крепкого здоровья, счастья, успехов в службе, мира и благополучия!
Председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко
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