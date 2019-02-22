|Уважаемые ярославцы!
В День защитника Отечества мы чествуем тех, кто причастен к этому высокому званию, от ветеранов Великой Отечественной в боевых наградах до призывников, которые недавно надели военную форму.
У вас, дорогие фронтовики, наша молодежь учится любить Родину. Ваше участие в нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения россиян имеет большое значение.
В этот праздничный день звучат поздравления и в адрес всех мужчин – сильных, деятельных, ответственных, которые заботятся о семьях, вносят вклад в настоящее и закладывают крепкий фундамент будущего своей малой родины и всей России.
Желаю всем доброго здоровья, мира, благополучия, внимания и заботы родных и близких!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
08:00
21 просмотров
2019.02.23 Поздравление Председателя Правительства области с Днем защитника Отечества2019.02.22 Владельцы самоходных транспортных средств за прошлый год оштрафованы более чем на 1,3 миллиона рублей2019.02.22 Ярославские предприниматели отметили снижение административного давления на бизнес2019.02.22 В Ярославле состоялись торжественные мероприятия в честь Дня защитника Отечества 2019.02.22 На укрепление материально-технической базы домов культуры в этом году направят 4,6 миллиона рублей