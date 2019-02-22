​Уважаемые ярославцы!

В День защитника Отечества мы чествуем тех, кто причастен к этому высокому званию, от ветеранов Великой Отечественной в боевых наградах до призывников, которые недавно надели военную форму.

У вас, дорогие фронтовики, наша молодежь учится любить Родину. Ваше участие в нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения россиян имеет большое значение.   

В этот праздничный день звучат поздравления и в адрес всех мужчин – сильных, деятельных, ответственных, которые заботятся о семьях, вносят вклад в настоящее и закладывают крепкий фундамент будущего своей малой родины и всей России.

Желаю всем доброго здоровья, мира, благополучия, внимания и заботы родных и близких!

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

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