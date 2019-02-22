​Уважаемые ярославцы!



В День защитника Отечества мы чествуем тех, кто причастен к этому высокому званию, от ветеранов Великой Отечественной в боевых наградах до призывников, которые недавно надели военную форму.



У вас, дорогие фронтовики, наша молодежь учится любить Родину. Ваше участие в нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения россиян имеет большое значение.



В этот праздничный день звучат поздравления и в адрес всех мужчин – сильных, деятельных, ответственных, которые заботятся о семьях, вносят вклад в настоящее и закладывают крепкий фундамент будущего своей малой родины и всей России.



Желаю всем доброго здоровья, мира, благополучия, внимания и заботы родных и близких!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов