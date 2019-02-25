​Новые возможности появились у пациентов ярославских больниц №3 и 7, которые объединены в одно юридическое лицо – больницу №3. Теперь это учреждение, к которому прикреплено порядка 100 тысяч жителей Заволжского района города, имеет единую клинико-диагностическую базу. Пациенты получили доступ к услугам, которые ранее не были доступны в их медучреждениях.



– Главная цель этого объединения – расширение возможностей для пациентов и высвобождение средств за счет сокращения управленческого аппарата, – сообщил заместитель директора областного департамента здравоохранения и фармации Сергей Давлетов. – Эти средства больница сможет потратить как на зарплаты медицинскому персоналу, так и на развитие материально-технической базы. Учреждению требуются ремонт, обновление оборудования. Постепенно эти задачи будут решены.



Например, в штате больницы №7 не было уролога и гастроэнтеролога. Сегодня в объединенной больнице специалисты данных профилей принимают всех прикрепленных к ней пациентов.



– У нас теперь есть возможность пользоваться единой лабораторией, эндоскопическим, ультразвуковым и рентгенологическим оборудованием, – рассказал главный врач больницы №3 Владимир Баунов. – В будущем мы планируем развивать такую форму работы, как стационар на дому, и усиливать дневные стационары при поликлинике. И, конечно, в ближайшее время займемся паллиативной помощью.



В скором времени руководство больницы планирует пересмотреть положение об оплате труда и внести коррективы в порядок оплаты за совмещение.