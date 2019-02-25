​Проведено совещание по вопросу разработки номинационного досье Спасо-Преображенского собора с валами в Переславле-Залесском для включения этого объекта в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Участие в обсуждении приняли представители регионального департамента охраны объектов культурного наследия и члены областного отделения Национального комитета ИКОМОС.



– Спасо-Преображенский собор ХII века – древнейший храм Переславля-Залесского и самый ранний из сохранившихся архитектурный памятник владимиро-суздальской школы зодчества, – рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – Он принадлежит к числу первых каменных сооружений, возведенных в середине ХII столетия. Собор относится к крестово-купольному четырехстолпному типу храмов византийской традиции. С древнейших времен до настоящего времени его здание остается одним из главных градообразующих элементов Переславля-Залесского. В древности он служил усыпальницей переславских удельных князей. Объект уникален.



Наличие номинационного досье – обязательное условие для включения памятника в список Всемирного наследия. Работа по формированию документов на Спасо-Преображенский собор идет с прошлого года.



– В настоящее время по заказу Министерства культуры экспертный центр «Академия археологического наследия» занимается созданием номинационного досье. Срок разработки – два года. Сейчас завершен первый этап, далее дается год на внесение корректировок, – рассказал вице-президент Национального комитета ИКОМОС России, аттестованный Министерством культуры РФ эксперт Юрий Аврутов.



В досье должно быть представлено четкое обоснование всемирной универсальной ценности данного собора, его культурной значимости, которая является столь исключительной, что выходит за пределы национальных границ и представляет всеобщую ценность для настоящих и будущих поколений всего человечества. Эксперты также рекомендовали обосновать в документе предложения по границам буферной зоны объекта.