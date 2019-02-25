​На XXVI чемпионате России по кудо, который прошел 24 февраля в Москве во дворце спорта «Динамо», ярославская сборная победила в общекомандном зачете.



В личном первенстве первое место в одной из категорий завоевал Роман Шибаев из Углича. Лучшей среди женщин признана Анастасия Мошкина из Ярославля, ее землячка Анастасия Маринина заняла второе место.



Также вторым в одной из категорий стал Кирилл Уткин. На третью ступень пьедестала взошел Эльмар Алиев.



– Сборная команда Ярославской области на протяжении нескольких лет занимает лидирующие позиции в российском кудо, – отметил директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный. – В прошлом году наши спортсмены показали высокие результаты, и по итогам отбора четыре ярославских кудоиста вошли в основной состав сборной России. Надеемся на повторение успеха и в нынешнем году.



Сборная команда Ярославской области является костяком сборной Центрального федерального округа. На чемпионате России по кудо честь региона защищали восемь спортсменов.