​25 февраля ход модернизации полигона АО «Скоково» сотрудники регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования проинспектировали совместно с депутатами Ярославской областной Думы.



– В своем недавнем послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин отметил особое значение комплексной модернизации системы обращения с отходами, в том числе их утилизации и захоронения. В нашем регионе идет поэтапная работа в этом направлении, – отметил первый заместитель директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Станислав Малыгин. – Особое внимание – модернизации самого крупного полигона области. За счет субсидии из федерального бюджета в «Скоково» создан комплекс дробления отходов. На средства межбюджетного трансферта из Москвы будут закуплены трансформаторная подстанция, необходимая для обеспечения мощности комплекса, уплотнители отходов, бульдозеры, бункеровозы, погрузчики. Также будет создана станция очистки фильтрата. Ряд мероприятий по модернизации полигона, включающих обеспечение экологической безопасности объекта, уже реализован в 2018 году.



Ярославская область одной из первых включилась в процесс создания новой, современной, экологически безопасной системы обращения с отходами и работает по всем направлениям, обозначенным Правительством России. Одновременно с запуском системы единого регионального оператора идет активное создание новой инфраструктуры для сбора, сортировки и переработки ТКО. В рамках соглашения между Правительствами Москвы и Ярославской области региону выделено 500 миллионов рублей, 322 миллиона из которых направлены на модернизацию и усиление экологической безопасности АО «Скоково».



На данный момент уже приобретены четыре самосвала КамАЗ и автогрейдер. Завершено строительство на теле полигона дорог протяженностью 600 метров и площадью 3,6 квадратного километра на сумму более 9,8 миллиона рублей. Проведено ограждение территории на сумму более 13,5 миллиона рублей. Закуплены автомобильные весы с установкой на монолитном фундаменте, стоимость которых порядка 2,5 миллиона. В настоящее время идет их монтаж.



Проведены конкурсные процедуры по определению поставщиков для приобретения трех бульдозеров на сумму более 61 миллиона рублей. Данная техника необходима для обеспечения технологии размещения мусора. Также прорабатывается проект по организации на территории полигона участка для компостирования отходов. Это позволит на 30 – 35 процентов снизить объемы захоронения за счет переработки органических фракций.



– Полигон «Скоково», как и вся система обращения с отходами, находится в зоне постоянного внимания Правительства области и депутатов, – сказал председатель комитета по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике Ярославской областной Думы Александр Тарасенков. – Сегодня мы видим, что полигон является самым технологичным. Здесь продолжается процесс модернизации. Часть техники уже закуплена, часть находится в стадии монтажа, и, соответственно, часть дорогостоящего оборудования будет приобретаться акционерным обществом позднее. У нас более 20 полигонов, но к «Скоково» особое внимание, потому что порядка половины всех отходов, производимых жителями Ярославской области, вывозится именно сюда.



В процессе проведения – конкурсные процедуры на реализацию проекта по очистке фильтрата, образующегося на полигоне за счет выпадения осадков. Вода, доведенная до соответствия нормативам, будет поступать в существующие мелиоративные каналы. Это позволит практически полностью отказаться от схемы возврата фильтрата на тело полигона.



– Важным этапом станет запуск мусородробильного комплекса, – рассказал генеральный директор АО «Скоково» Константин Симонов. – Объект ориентирован на шины, древесные и строительные отходы, которые до этого момента в Ярославской области не перерабатывались. Из вторсырья будут производить песчаные материалы, щебень, щепу и резиновую крошку для изготовления безопасных покрытий спортивных и детских площадок. Комплекс мероприятий по модернизации полигона позволит усилить экологическую безопасность процесса захоронения отходов.



Этот проект реализуется в рамках соглашения Правительства Ярославской области и Министерства природных ресурсов РФ за счет субсидии из средств экосбора – неналоговой выплаты, вносимой производителями и импортерами товаров. Общая стоимость объекта – 52,5 миллиона рублей.



В 2019 году за счет средств экологического сбора в регионе планируется создать три стационарные и столько же мобильных сортировочных станций. Их запуск станет важной составляющей новой областной системы обращения с ТКО.