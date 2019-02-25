​25 февраля на заседании межведомственной комиссии под руководством губернатора Дмитрия Миронова утвержден перечень из 162 объектов, которые будут благоустроены в этом году в рамках проекта «Решаем вместе!» по направлению «Формирование современной городской среды». В программу попали 116 дворовых территорий и 46 общественных пространств.



– Более 740 миллионов рублей будет направлено на приведение в порядок придомовых территорий, общественных пространств, парков, обустройство спортивных площадок, ремонт образовательных организаций, учреждений культуры, – отметил Дмитрий Миронов. – На этапе обсуждения в нынешнем году в собраниях участвовали 60 тысяч ярославцев – это на 10 тысяч больше, чем год назад. Жители области не просто приняли проект – многие уже считают его своим делом.



Заместитель председателя Правительства региона Илья Баланин сообщил, что контракты по ремонту дворовых территорий должны быть заключены до 1 мая, по общественным территориям – до 1 июля. В частности, по шесть дворовых территорий планируется благоустроить в Любимском и Ростовском районах, восемь – в Некрасовском. В областном центре в этом году будет приведен в порядок парк Юбилейный, в Рыбинске – сквер в микрорайоне Волжском, на улицах Черняховского и Желябова.



В рамках программы дополнительно 30 миллионов рублей выделено городу Ярославлю и 25 миллионов – Рыбинску на реконструкцию общественных территорий, отобранных по результатам голосования в марте прошлого года.



Участники совещания также рассмотрели вопрос о завершении работ по проблемным проектам прошлого года. В их числе – футбольное поле у школы №27 в Ярославле, дворовая территория на улице Пушкина в Переславле-Залесском, спортивная площадка в деревне Климатино Некрасовского района, Дом культуры в селе Коза Первомайского района. Главы муниципальных образований прокомментировали текущую ситуацию и доложили о состоянии этих объектов.



– Работы на указанных объектах должны быть завершены в течение 2019 года за счет собственных средств муниципальных образований, – подчеркнул заместитель губернатора Андрей Шабалин.



Следующее заседание межведомственной комиссии состоится в марте.



Справка



Губернаторская программа «Решаем вместе!» направлена на выполнение поручения Президента России Владимира Путина по созданию комфортной среды в городах и сельской местности. Она стартовала в Ярославской области в 2017 году по инициативе главы региона Дмитрия Миронова и реализуется совместно с партией «Единая Россия».