​В 2019 году в Мышкине, Тутаеве, Переславле-Залесском и Ростове Великом начнется реализация проектов, ставших победителями Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На эти цели из федерального бюджета в регион поступило 205 миллионов рублей.



Губернатор Дмитрий Миронов поручил главам муниципальных образований как можно раньше провести аукционные процедуры. Это позволит без задержек начать работы по благоустройству территорий.



– Напомню, что условиями конкурса на реализацию проектов предусмотрено два года, – сказал Дмитрий Миронов. – Исходя из графиков, согласованных Министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации, в 2018 году органам местного самоуправления необходимо было завершить разработку проектно-сметной документации. Однако федеральное финансирование поступило только в конце года, в связи с чем графики были откорректированы. Между тем на сегодняшний день к окончанию проектных работ из четырех участников подошел только город Тутаев.



В ходе совещания главный архитектор области Михаил Кудряшов напомнил, что муниципальные образования лишатся субсидий, если проекты не будут реализованы до 31 декабря 2019 года.



Объекты благоустройства согласно правилам конкурса были определены в ходе широкого общественного обсуждения с местными жителями, а также поддержаны муниципальными общественными комиссиями. В Ростове должна преобразиться Соборная площадь, в Переславле-Залесском – Народная площадь. В Тутаеве за счет средств гранта приведут в порядок Волжскую набережную от причала для теплоходов до Воскресенского собора. В Мышкине запланировано благоустройство историко-культурной территории, в которую входят усадьба Чистова, площадь у пристани и мыс Памятного креста.