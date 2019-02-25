​25 февраля на базе московской школы управления «Сколково» состоялся семинар на тему «Первый профессиональный диалог отрасли управления отходами». Мероприятие организовано при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Открыл обсуждение министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.



В работе приняли участие более 400 делегатов: высшие должностные лица регионов, законодатели, ведущие региональные операторы и эксперты. Ярославскую область представляли директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков и представители единого регионального оператора в сфере обращения с отходами ООО «Хартия».



Задача проекта – выстраивание конструктивного диалога между обществом, регоператорами и органами исполнительной власти субъектов РФ. Особое внимание также уделено вопросам информационного и образовательного сотрудничества участников рынка с органами государственной власти, антикризисному менеджменту.



В рамках экспертной сессии был представлен ярославский опыт перехода на новую систему по обращению с отходами. Область одной из первых включилась в процесс создания новой, современной, экологически безопасной системы обращения. С сентября 2018 года работает единый региональный оператор ООО «Хартия». Одновременно началась модернизация инфраструктуры сбора, сортировки и переработки ТКО.



Напомним, что согласно поручению Президента РФ Владимира Путина к 2024 году весь мусор в стране должен проходить сортировку. В ходе совещания отмечено, что к этому времени в рамках реализации национального проекта «Экология» планируется увеличить долю утилизации отходов с 4 до 36 процентов, а также ликвидировать объекты накопленного экологического вреда окружающей среде.



– Внедрение системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов – важная часть создания экологически безопасной системы оборота ТКО. В результате первичной сортировки, обеспечивающейся на контейнерных площадках, количество отходов, вывозимых на полигоны, снижается на 15 процентов, – сказал Дмитрий Пеньков. – В нашем регионе эта работа предусмотрена концепцией новой экологической политики, разработанной по инициативе губернатора Дмитрия Миронова.



Такие встречи Минприроды РФ совместно с бизнес-школой «Сколково» планирует проводить регулярно.