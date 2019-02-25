​С 9 по 11 марта при поддержке Правительства Российской Федерации в Москве пройдет крупнейшая международная туристическая выставка «Интурмаркет-2019».



Участие в ней примут руководители Министерства экономического развития РФ и Министерства культуры РФ, крупнейшие туристические центры России, лидеры зарубежных туристических агентств. Ярославскую область будут представлять сотрудники регионального департамента туризма и туристско-информационных центров.



– Участие в мероприятиях подобного уровня – это серьезная возможность для имиджевого продвижения области на туристическом рынке, презентации наших турпродуктов и потенциала отраслевой индустрии, - отметила директор департамента туризма Юлия Рыбакова. – Ключевым мероприятием будет презентация туристических маршрутов по городам ярославской Гардарики на портале «izi.TRAVEL».



В рамках деловой части программы участники выставки обсудят перспективы и актуальные проблемы развития отрасли. Запланировано более 150 мероприятий. В частности, пройдут круглый стол «Туризм для старшего поколения: вызовы и возможности», семинар «Визуализация и контент в туристическом пространстве», а также совместное заседание экспертного совета по туризму Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной Думы Российской Федерации и координационного совета проекта «Живые уроки».



Напомним, что в прошлом году подписано соглашение о реализации этого проекта в Ярославской области. Туроператоры региона предлагают учащимся экскурсии по разным школьным предметам: истории, литературе, географии, физике, химии, космонавтике. В области разработано 28 детских туристических образовательных программ. Все они направлены для экспертной оценки на федеральном уровне и включения в общероссийский проект «Живые уроки».



Кроме того, на «Интурмаркете-2019» пройдет церемония награждения победителей конкурса «Лучший туристский портал – 2018». В числе лауреатов – ресурс «Visityaroslavia».