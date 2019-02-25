​В Ярославле с 25 февраля по 1 марта проходит одно из ключевых событий Года театра в регионе – II Международный театральный фестиваль имени В.С. Розова. Мероприятия организованы на площадках театра юного зрителя, носящего имя драматурга, и на учебной сцене театрального института.



– Уникальное пространство театра становится диалоговой площадкой. Программа подразумевает не только просмотры постановок по пьесам Виктора Розова и по произведениям его современников и последователей, но и творческие встречи, – сказала заместитель директора департамента культуры Ярославской области Юлия Серова.



Открыла фестиваль постановка «Ленинградская симфония» художественного руководителя Ярославского ТЮЗа Игоря Ларина. Далее в программе – выступления 10 коллективов. В их числе – Московский губернский театр, омский драматический театр «Галера», Молодежный театр на Фонтанке (Санкт-Петербург), Российский академический молодежный театр (Москва). Также спектакли сыграют Сыктывкарский театр драмы имени В. Савина и Старооскольский театр для детей и молодежи имени В. Равенских. Завершится фестиваль постановкой Донецкого республиканского ТЮЗа (город Макеевка) спектаклем «Вечно живые» по пьесе В.С. Розова.



В афише фестиваля также постановки активно развивающегося сегодня инклюзивного направления в театральном искусстве. В воронежской труппе «Театра равных» наравне с молодыми актерами работают актеры с ограниченными возможностями здоровья, а спектакль Московского губернского театра сопровождается тифлокомментированием.



В программе – беседы, лекции, а также творческие встречи с актером театра и кино, режиссером и продюсером Борисом Галкиным, руководителем Российского академического молодежного театра Алексеем Бородиным, режиссером Игорем Лариным и труппой Донецкого театра юного зрителя.



Вечер памяти Виктора Розова проведут сын драматурга Сергей Розов и критик Ольга Игнатюк.



Справка



Международный театральный фестиваль имени В.С. Розова учрежден при поддержке департамента культуры Ярославской области в 2017 году.



Первый фестиваль состоялся в 2018 году. Организаторы – некоммерческая организация «Региональная театральная ассоциация» и Ярославский государственный театр юного зрителя имени В.С. Розова.



Виктор Сергеевич Розов (1913 – 2004) родился в Ярославле, юность провел в Костроме, где и началось становление его как театрального деятеля. Он автор более чем двадцати пьес и шести киносценариев, в том числе пьесы «Вечно живые», по которой снят легендарный фильм «Летят журавли», получивший в 1958 году «Золотую пальмовую ветвь» Международного Каннского кинофестиваля. Лауреат Государственной премии СССР за 1967 год. Скончался в Москве в возрасте 91 года, похоронен на Ваганьковском кладбище.