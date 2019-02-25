|Ермаковская врачебная амбулатория, относящаяся к Любимской районной больнице, одной из первых амбулаторий в регионе приступила к внедрению принципов бережливого производства.
– Мы сразу же разделили потоки взрослых и детей, – рассказала главный врач Любимской ЦРБ Татьяна Якунина. – Создали автоматизированное рабочее место врача, сейчас направления на консультацию или госпитализацию, рецепты оформляются в электронном виде, и на это тратятся не часы, как раньше, а всего 10 минут.
Благодаря автоматизации специалист теперь больше времени уделяет и пациентам.
– Сейчас мы спокойно можем осмотреть пациента и даже немного пообщаться с ним, – поделилась врач общей практики Мария Деменская.
Благодаря информационному оснащению теперь все необходимые документы можно оформить у семейного доктора, а не ехать в Любимскую ЦРБ за двадцать пять километров. В амбулатории появились яркая навигация, информационные доски. Кроме того, налажена обратная связь с населением: все предложения и замечания специалисты тщательно изучают и стараются скорректировать работу.
– Ермаковская амбулатория – это один из первых примеров вхождения национального проекта в сельскую местность, – отметил заместитель директора областного департамента здравоохранения и фармации Сергей Давлетов. – В своем послании Президент обозначил задачу по дальнейшему внедрению бережливого производства в медучреждениях. Проект уже реализуется в половине поликлиник региона, к 2020 году охват будет стопроцентным.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
45 минут назад
10 просмотров
2019.02.26 В Ярославле открылся II Международный театральный фестиваль имени В.С. Розова2019.02.26 Туристический потенциал Ярославского региона будет представлен на международной выставке «Интурмаркет» в Москве2019.02.25 Ярославский опыт в сфере обращения с отходами представлен на всероссийском семинаре в «Сколково»2019.02.25 Тутаев готов приступить к благоустройству Волжской набережной за счет средств федерального гранта 2019.02.25 По проекту «Решаем вместе!» в 2019 году в области благоустроят 116 дворовых территорий