​Ермаковская врачебная амбулатория, относящаяся к Любимской районной больнице, одной из первых амбулаторий в регионе приступила к внедрению принципов бережливого производства.



– Мы сразу же разделили потоки взрослых и детей, – рассказала главный врач Любимской ЦРБ Татьяна Якунина. – Создали автоматизированное рабочее место врача, сейчас направления на консультацию или госпитализацию, рецепты оформляются в электронном виде, и на это тратятся не часы, как раньше, а всего 10 минут.



Благодаря автоматизации специалист теперь больше времени уделяет и пациентам.



– Сейчас мы спокойно можем осмотреть пациента и даже немного пообщаться с ним, – поделилась врач общей практики Мария Деменская.



Благодаря информационному оснащению теперь все необходимые документы можно оформить у семейного доктора, а не ехать в Любимскую ЦРБ за двадцать пять километров. В амбулатории появились яркая навигация, информационные доски. Кроме того, налажена обратная связь с населением: все предложения и замечания специалисты тщательно изучают и стараются скорректировать работу.



– Ермаковская амбулатория – это один из первых примеров вхождения национального проекта в сельскую местность, – отметил заместитель директора областного департамента здравоохранения и фармации Сергей Давлетов. – В своем послании Президент обозначил задачу по дальнейшему внедрению бережливого производства в медучреждениях. Проект уже реализуется в половине поликлиник региона, к 2020 году охват будет стопроцентным.