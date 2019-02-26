​26 февраля в ходе рабочей поездки в Первомайский район губернатор Дмитрий Миронов вручил главе муниципального образования Инне Голядкиной сертификат на спортинвентарь для Пречистенской школы. Оборудование приобретено в рамках губернаторского проекта «Спорт – детям», направленного на модернизацию материально-технического оснащения образовательных учреждений области.



– Благодаря новому проекту спортивное оборудование получат почти 340 образовательных организаций региона, – сообщил Дмитрий Миронов. – Для ребят закупят футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи, маты, брусья, перекладины, канаты, клюшки и сетки на общую сумму около 45 миллионов рублей. Что особенно важно, руководители школ сами выбирали необходимый именно для них инвентарь. Уверен, что новое спортивное снаряжение в Первомайском районе, так же как и в остальных, будет использоваться с полной нагрузкой.



Руководство Пречистенской школы заказало мячи – футбольные и баскетбольные, маты, лыжные палки, канаты, а также винтовки, которые необходимы для сдачи норм ГТО по стрельбе.



– Наша школа отличается богатыми спортивными традициями, является призером многих региональных и муниципальных соревнований, – рассказала директор учреждения Светлана Курсо. – Ребята занимаются волейболом, лыжами, легкой атлетикой, теннисом, лаптой. Внеурочно спортом у нас охвачены все ученики с 1-го по 11-й класс, а это более 500 человек. Последний раз мы закупали инвентарь около семи лет назад силами самой школы, и новое оборудование – хорошее подспорье для нас.



Участниками губернаторского проекта «Спорт – детям» стали 5 начальных школ, 83 основные и 250 средних во всех муниципальных образованиях области. Поставки инвентаря в образовательные учреждения должны завершиться в середине марта.