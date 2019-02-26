|26 февраля в Первомайском районе на базе Пречистенской средней школы открыт шахматный клуб. Социальный проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между Центральным союзом потребительских обществ России и Международной шахматной федерацией.
– Заниматься в клубе будут воспитанники образовательных организаций района, пайщики Ярославского облпотребсоюза, члены их семей и все, кто увлекается шахматами, – рассказал заместитель председателя Правительства региона Валерий Холодов. – Потребительский союз Ярославской области возьмет на себя не только покупку оборудования, но и окажет спонсорскую помощь при организации поездок спортсменов на соревнования.
Первый шахматный клуб потребсоюза открылся в регионе в 2017 году в Некоузском районе на базе школы в поселке Волга. Областной программой по развитию кооперации на 2019 – 2022 годы предусмотрено еще пять, первый из которых – пречистенский. Также в ближайшее время шахматные клубы начнут работать в Любимском, Даниловском, Пошехонском и Брейтовском районах.
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вчера, 14:30
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