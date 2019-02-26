​Региональная система ЗАГС региона вошла в государственную информационную систему «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния». Все услуги ведомство теперь может оказывать в электронном виде. В четырех самых крупных отделах внедрена электронная система управления очередью.



Таковы итоги деятельности системы органов ЗАГС Ярославской области за прошлый год. Их проанализировали на расширенном заседании, которое провел 26 февраля заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов.



– Все целевые показатели в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в Ярославской области достигнуты, – подчеркнул он.– Важный масштабный проект успешно реализован органами ЗАГС и ФНС России по Ярославскому региону по формированию единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Подключение к единой системе позволило оптимизировать работу органов ЗАГС и межведомственное взаимодействие, а также сделать процесс получения необходимых документов более доступным и повысить качество оказания государственных услуг.



Так, теперь граждане могут получить подтверждающие факты государственной регистрации актов гражданского состояния документы по месту обращения, без направления запросов в другой субъект РФ, как было ранее.



– Теперь все виды актов гражданского состояния успешно регистрируются региональными органами ЗАГС в едином реестре, – пояснила начальник управления ЗАГС Правительства Ярославской области Ирина Колобова.



В рамках обсуждения перспективных направлений развития системы ЗАГС было отмечено, что на федеральном уровне планируется создание единого реестра населения России. Это позволит усовершенствовать систему предоставления мер адресной социальной поддержки населению, а также повысить эффективность планирования и реализации государственных программ, направленных на улучшение качества жизни в стране.